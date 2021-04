TMW – Agustina come Wanda Nara: sarà la nuova agente di Lautaro Martinez

I tifosi dell’Inter faranno i dovuti scongiuri visto il passato, anche se la situazione è completamente diversa: come riporta TuttoMercatoweb.com Lautaro Martinez ha deciso di affidare la procura dei suoi affari alla compagna e neo madre della sua primogenita Agustina Gandolfo ed il padre Mauro. Una storia già vista dalle parti di Appiano Gentile, con l’ex attaccante – sempre argentino – Mauro Icardi rappresentato dalla moglie Wanda Nara.

Il futuro del Toro però sembra tutt’altra rispetto al suo connazionale: il numero 10 nerazzurro è stato inseguito per tanto tempo dal Barcellona, ed era l’obiettivo di mercato primario. Grazie anche al muro eretto dall’Inter però Lautaro è rimasto e diventerà una colonna della squadra del futuro. Il rinnovo di contratto è atteso a giorni, in concomitanza con il rientro in Italia del presidente Steven Zhang. Ora però, dall’altro lato della scrivania, ci saranno la compagna ed il padre.

