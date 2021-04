Sensi riparte dall’Italia. Ora dovrà riprendersi la titolarità all’Inter

Il gol di Stefano Sensi contro la Lituania potrebbe far ben sperare per il futuro del calciatore. Per il centrocampista è un modo di ritrovare fiducia e convinzione per provare a conquistare anche la mediana nerazzurra. Suning sa bene che il calciatore ha talento, altrimenti non avrebbe speso ben 25 milioni per lui. Pensare che, però, possa togliere il posto ai tre interpreti di Conte, sembra difficile.

Sarà lui a dover riconquistare la fiducia di Conte e riprendersi la titolarità che aveva conquistato all’inizio dello scorso campionato. Il primo problema da lasciarsi alle spalle, però, è quello degli infortuni. L’Inter, dal canto suo, ha intenzione di rilanciarlo, anche perché il suo contratto ha scadenza 2024, ma soprattutto perché conosce il suo talento e vuole puntare su di esso. Basti pensare che, come riporta calciomercato.com, solo un anno fa, il Barcellona aveva preso informazioni su di lui, segno che le sue qualità fanno gola a molti.

