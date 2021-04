Nazionali, tampone rapido per i calciatori rientrati oggi

Cattive notizie anche per l’Inter dal ritiro della Nazionale italiana dopo la gara contro la Lituania. Quattro membri dello staff degli Azzurri e Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Con l’Italia erano stati convocati anche Stefano Sensi, ieri a segno, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Dopo il rientro a Milano, prima di ritrovarsi con la squadra, i tre hanno eseguito un tampone rapido per scongiurare ogni eventuale contagio e gli esiti sono stati negativi, come riporta Franco Vanni, giornalista de La Repubblica. I tre, a scopo precauzionale, sono stati isolati dal resto della squadra e hanno eseguito un test molecolare. L’esito è atteso per le prossime ore o, al massimo, nella mattinata di domani.

Anche Andrei Radu e Christian Eriksen hanno eseguito un tampone rapido dopo essere ritornati dalle rispettive nazionali. Anche per loro, l’esito è stato negativo e si attende l’esito del test molecolare. Domani, poi, saranno eseguiti nuovi tamponi a tutto il gruppo squadra.

