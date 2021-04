Bologna-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: tutte le informazioni

Dopo la sosta per le nazionali, allungata dal rinvio di Inter-Sassuolo causa Covid, per i ragazzi di Antonio Conte è finalmente tempo di tornare in campo. Niente più stop fino a fine stagione: l’Inter ha in mente un solo obiettivo che si chiama Scudetto. Sul cammino dei nerazzurri ora arriva il Bologna, che verrà poi seguito dal recupero contro il Sassuolo e dal Cagliari. In attesa del fischio d’inizio, in programma sabato alle ore 20.45, il tecnico interista tornerà anche in conferenza stampa.

Il sito dell’Inter rende noto gli estremi della stessa attraverso un comunicato ufficiale. Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 13:45 di venerdì 2 aprile.

ANSIA FOCOLAIO IN CASA ITALIA: COSA ACCADE A BASTONI, BARELLA E SENSI >>>