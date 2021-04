Italia, ansia focolaio dopo la positività di Bonucci. Ecco cosa accade ora a Bastoni, Barella e Sensi

La notizia della positività di quattro membri dello staff dell’Italia, resa nota nella tarda serata di ieri, aveva destato un po’ di preoccupazione. Preoccupazione che adesso si è trasformata in ansia, quando pochi minuti fa la Juventus ha fatto sapere che anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al tampone. Il timore che in casa azzurra sia scoppiato un vero e proprio focolaio è reale, anche se alcuni club hanno già comunicato la negatività al tampone sottoposto ai loro calciatori di ritorno dal ritiro.

Cosa accade ora a Bastoni, Barella e Sensi? L’Inter ha fatto sapere che, fin dal momento del loro arrivo ad Appiano Gentile, sono state seguite le procedure di massima sicurezza. Nessun contatto di spogliatoio con i compagni, stanze singole e tampone immediato. È chiaro però che, in virtù della positività di Bonucci emersa poco fa, per essere certi che nessun altro abbia contratto il Covid sarà necessario attendere almeno un altro tampone, così che anche l’eventuale periodo di incubazione possa essere completato. Allo stato attuale delle cose, di conseguenza, i tre rimangono in dubbio in vista di Bologna-Inter in programma sabato sera.

