Occhi su Ahmedhodzic, la strategia dell’Inter: doppia concorrenza in Italia per il talento del Malmoe

Il difensore classe 1999 potrebbe essere mandato in prestito in un altro club italiano

Dopo aver rinnovato i contratti di D'Ambrosio, Kolarov e Ranocchia la dirigenza dell'Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , è al lavoro per un altro possibile colpo in difesa.

Nel mirino c'è Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmoe, nato in Svezia ma col passaporto anche bosniaco. È stato a lungo seguito dall’ Atalanta, lo scorso inverno, e anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui dopo il grande rendimento dell'ultima stagione.

Il costo del suo cartellino si aggira sui 6 milioni di euro,l'Inter potrebbe intavolare la trattativa coinvolgendo un terzo club, nel quale mandare il difensore in prestito per una stagione. Gli osservatori nerazzurri l’hanno seguito più volte, le relazioni sono state positive: è un nome da tenere d’occhio, per questa sessione di mercato.