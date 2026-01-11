Al-Hilal torna su Acerbi e de Vrij: la risposta dell’Inter

Nuovo tentativo da parte dell’Al-Hilal per Acerbi e de Vrij provato negli ultimi giorni. Il club saudita, dopo aver chiuso l’acquisto di Pablo Marì dalla Fiorentina, ha provato a portare in Arabia uno dei due difensori nerazzurri proponendo il pagamento di un indennizzo. La risposta di Milano è stata però netta.

Come rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, la squadra araba aveva già tentato di inserire uno dei due centrali nell’operazione Cancelo. “Durante l’affare Cancelo l’operazione era fatta, poi Cancelo ha scelto il Barcellona”, ha spiegato il giornalista. Anche dopo il fallimento di quella trattativa, l’Al-Hilal non si è arreso e ha riprovato a chiedere informazioni sui difensori.

L’Inter è stata però chiara fin da subito: “Dimenticatevi di Acerbi o de Vrij fuori dall’affare Cancelo”, ha fatto sapere il club. La posizione nerazzurra era ben definita: uno dei due centrali avrebbe potuto lasciare la squadra soltanto se fosse arrivato il laterale portoghese. Senza quell’innesto, nessuna cessione.

Sul fronte degli acquisti, invece, si chiude la pista che porta a Dodò. “È una pista che possiamo spegnere”, ha confermato Romano. La Fiorentina si aspettava una chiamata nerazzurra, che in passato aveva effettivamente fatto dei sondaggi quando ancora Paratici non era direttore sportivo viola. L‘Inter aveva però chiesto informazioni solo per un prestito.

Con l’arrivo di Paratici alla guida dell’area tecnica viola, la situazione è cambiata. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di liberare il terzino brasiliano con la formula del prestito. Dal canto suo, l‘Inter non intende fare un investimento importante per acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore era considerato più come un’opportunità che come un obiettivo primario, ma ora la questione può considerarsi chiusa.