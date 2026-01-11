Chivu non ha dubbi: confermati TRE nuovi titolari

A San Siro si gioca questa sera una sfida che vale la vetta della classifica. Inter e Napoli si affrontano in un big match che promette spettacolo, con Chivu che ha ormai deciso gli uomini da schierare in campo con quelli che ormai da settimane sono diventati i nuovi titolarissimi della sua squadra.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, davanti a Sommer ci sarà la solita linea difensiva a tre formata da Bisseck, favorito su Acerbi, al fianco di Akanji e Bastoni. La presenza del tedesco rappresenta una scelta tecnica ormai consolidata anche per questa partita di alta classifica.

A centrocampo, invece, Zielinski sembra destinato a una maglia da titolare. L’ex Napoli è nuovamente in vantaggio su Mkhitaryan per affiancare Calhanoglu e Barella nella zona nevralgica del campo. Sulle fasce sono previste conferme: Luis Henrique a destra e Dimarco sulla sinistra completeranno il reparto. Il brasiliano è la terza novità di queste ultime settimane, confermato anche nel big match.

In attacco torna la coppia titolare composta da Thuram e Lautaro, pronti a guidare l’offensiva nerazzurra contro la difesa partenopea. Le scelte di Chivu appaiono quasi definitive per una gara che può dire molto sulle ambizioni stagionali.