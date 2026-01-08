8 Gennaio 2026
Probabili formazioni Inter-Napoli: tornano i titolarissimi
Le possibili scelte di Chivu e Conte
La prima giornata del girone di ritorno si apre con un big match destinato a scrivere la storia di questa Serie A. Domenica 11 gennaio, con fischio d’inizio alle 20.45, a San Siro si gioca lo scontro scudetto tra Inter-Napoli, gara infuocata non solo per la situazione di classifica che vede al momento avanti la formazione nerazzurra di quattro punti, ma anche per le scintille delle ultime settimane tra Cristian Chivu e Antonio Conte (DOVE VEDERE INTER-NAPOLI).
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Napoli:
11 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 17 Diouf, 36 Darmian, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 43 Cocchi, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Frattesi
diffidati
Nessuno
Napoli 3-4-2-1
Formazione32 – Milinkovic-Savic 22 – Di Lorenzo 13 – Rrahmani 5 – Juan Jesus 21 – Politano 68 – Lobotka 8 – McTominay 37 – Spinazzola 20 – Elmas 70 – Lang 19 – Hojlund Antonio Conte
Panchina
1 Meret, 14 Contini, 4 Buongiorno, 35 Marianucci, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 30 Mazzocchi, 95 Prisco, 98 De Chiara, 26 Vergara, 27 Lucca
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Beukema, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres, Lukaku, Ambrosino
diffidati
Nessuno
