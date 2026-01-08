Dove vedere Inter-Napoli, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Inter-Napoli, 20^ giornata Serie A
Esame cruciale per Cristian Chivu chiamato a sfatare il tabù dei big match nello scontro d’alta classifica in programma domenica 11 gennaio 2026. A San Siro alle 20.45 si gioca Inter-Napoli, gara che può indirizzare la lotta scudetto e che può dare l’opportunità ai nerazzurri di prendersi una rivincita dopo quanto accaduto nella sfida di andata.
Inter-Napoli, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Napoli verrà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Napoli in diretta insieme a voi!