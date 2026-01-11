11 Gennaio 2026
Inter-Napoli, formazioni UFFICIALI: conferme per Chivu
Le scelte di Chivu e Conte
Tutto pronto per lo scontro diretto più atteso di questa prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. A San Siro si gioca il big match tra Inter-Napoli, gara che assume un’importanza specifica ancor maggiore alla luce del pareggio che questo pomeriggio ha bloccato il Milan in casa della Fiorentina.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, ventesima giornata di Serie A:
11 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 90 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Darmian
diffidati
Nessuno
Napoli 3-4-3
Formazione32 – Milinkovic-Savic 31 – Beukema 13 – Rrahmani 5 – Juan Jesus 22 – Di Lorenzo 68 – Lobotka 8 – McTominay 37 – Spinazzola 21 – Politano 19 – Hojlund 20 – Elmas Antonio Conte
Panchina
1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres, Lukaku
diffidati
Nessuno
Arbitro: Doveri
Assistenti: Alassio – Colarossi
Quarto Uomo: Colombo
Var: Di Bello AVar: Di Paolo