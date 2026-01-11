Marotta: “Classifica merito di Chivu. Conte? Penso questo”

Intervenuto nel pre-partita di Dazn, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato del match di questa sera tra Inter-Napoli. Anche tanto calciomercato e il duello con l’ex Antonio Conte nelle dichiarazioni del numero uno del club interista.

CONTE – “L’ho già salutato negli spogliatoi, siamo due persone corrette che hanno trascorso anni di lavoro insieme. I punti di vista possono essere diversi, ma fa parte del nostro mondo, così come le schermaglie dialettiche quando c’è un duello al vertice della classifica”.

PIANO MENTALE – “Nel calcio moderno l’aspetto mentale rappresenta una percentuale molto elevata. Merito di questa classifica è di Chivu, è lui il leader del gruppo. Come società dobbiamo supportarlo sempre, lo abbiamo fatto con vicinanza e confronto, poi i meriti sono i suoi e della squadra, ma anche dei tifosi che non ci hanno mai fatto mancare affetto”.

MERCATO – “La società deve sempre agire di concerto con l’allenatore, chiaro che può non conoscere tutti i giocatori del mondo, ma abbiamo l’obbligo di confrontarci con lui. Abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi stagionali, l’unico neo è l’infortunio di Dumfries. Se ci fosse l’opportunità di intervenire, lo faremo, ma non è facile trovare un profilo da Inter. Sono quelle opportunità che raramente si trovano nel mese di gennaio”.