Il nuovo San Siro avrà il tunnel trasparente come Tottenham e City

Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan continua a prendere forma con dettagli sempre più definiti. Gli studi di architettura Manica e Foster + Partners, incaricati della realizzazione dell’impianto, hanno inserito un elemento che rappresenta una novità assoluta per il calcio italiano.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tunnel di ingresso al campo sarà trasparente, con una parete in vetro che permetterà ad alcuni spettatori di trovarsi a pochi metri dalle squadre. Una soluzione già vista negli stadi del Tottenham e del Manchester City, che verrà ora riproposta anche a Milano.

Il meccanismo sarà semplice ma suggestivo: il corridoio che collega gli spogliatoi al terreno di gioco avrà una parete vetrata, oltre la quale saranno posizionati i tifosi del Tunnel Club. Si tratta di chi avrà acquistato biglietti per aree hospitality con ristorante o suite esclusive da circa dieci posti situate nelle vicinanze del campo.

Questi spettatori avranno la possibilità, nei minuti che precedono il calcio d’inizio, di avvicinarsi al vetro e osservare da una prospettiva privilegiata le espressioni dei calciatori. Un punto di vista fino ad oggi riservato esclusivamente alle telecamere televisive.

Il progetto dell’impianto è ancora lontano dall’essere completato e terrà impegnati i due studi di architettura per i prossimi mesi. L’obiettivo è quello di creare una struttura moderna e innovativa, capace di offrire ai tifosi un’esperienza unica nel panorama calcistico italiano.