L’Inter si prepara a cambiare di nuovo in porta, con un nuovo innesto alle spalle di Sommer per la prossima estate. L’indiziato principale è Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense, già nel giro della nazionale brasiliana.

Ed è proprio l’esordio con la Selecao, che potrebbe rappresentare un ostacolo per i nerazzurri. Infatti, come riportato dalla stampa brasiliana, il quale sarebbe “salito alle stelle”. Con la richiesta economica per l’estremo difensore classe 1999 salita fino a 20 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è al lavoro su Bento già dalla scorsa estate per trovare un accordo con il club e con il calciatore. E proprio quest’ultimo potrebbe favorire il passaggio in nerazzurro, dal momento che, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, il portiere avrebbe già accolto di buon grado il salto in Europa e, in particolare, l’arrivo ad Appiano Gentile.