Tutto pronto a San Siro per il ritorno in campo dell’Inter dopo la pausa per le nazionali. I nerazzurri cercano una vittoria contro l’Empoli, nell’ultima sfida della 30a giornata di Serie A per riportarsi a +14 dal Milan secondo in classifica.

Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Sommer e De Vrij, ma per il resto si affida ai suoi fedelissimi. In porta ci sarà Audero, mentre Acerbi giocherà al centro della difesa, con Pavard e Bastoni al suo fianco. Darmian sarà l’esterno destro, mentre in avanti ci sarà la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Nicola risponde con un 3-4-2-1, con Cambiaghi e Zurkowski alle spalle dell’unica punta Niang. La cerniera di centrocampo sarà composta da Marin e Simone Bastoni, con Gyasi e Pezzella sulle fasce.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Empoli: