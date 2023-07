Si sta per definire la cessione di André Onana al Manchester United e per l’Inter scatta la necessità di sostituire il portiere camerunese. L’obiettivo più vicino è Yann Sommer con cui vanno avanti i discorsi con il Bayern Monaco, ci vorrà invece più pazienza per il giovane Trubin, sul quale la dirigenza vuole andare fino in fondo in coppia con lo svizzero più esperto ma al momento lo Shakhtar non cede. Così il Corriere dello Sport racconta che qualora non si dovesse arrivare ad un accordo con gli ucraini, gli uomini mercato interisti avrebbero individuato in Emil Audero della Sampdoria il piano B.

L’opinione di Passione Inter

Chiaro che con Audero al posto di Trubin ci sarebbe un cambio importante di strategia. Sommer sarebbe in partenza il titolare indiscutibile con Audero come secondo affidabile e a meno di un’esplosione del portiere ora alla Samp, la ricerca di un nuovo estremo difensore titolare per il medio-lungo termine verrebbe rimandata alla prossima stagione. Magari bloccando proprio lo stesso Trubin a parametro zero, vista la scadenza del contratto nel 2024. Ma accetterà di aspettare un anno=