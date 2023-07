André Onana è vicino a lasciare l’Inter, con il passaggio al Manchester United che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Un’operazione che costringe i nerazzurri a lavorare con solerzia sul reparto portieri, che al momento conterebbe il solo Di Gennaro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero già prenotato il futuro tra i pali, con due trattative già in corso. I nomi sono quelli di Yann Sommer e Anatolij Trubin, per i quali sono in corso due trattative diverse.

Lo svizzero ha una clausola da 6 milioni di euro che l’Inter vorrebbe aggirare, facendo un’offerta più bassa al Bayern Monaco. Per l’ucraino, invece, l’idea è quella di un’offerta da 10 milioni di euro più bonus per convincere lo Shakhtar.

Ausilio e Baccin, al lavoro su entrambe le trattative nella serata di ieri, avrebbero a disposizione un budget da 15-16 milioni di euro, derivante dall’addio di Onana. Il resto l’Inter sembra intenzionato a investirlo per il ritorno di Lukaku.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Onana rende ancora più urgente l’intervento per rimpolpare il parco portieri. In ogni caso, l’Inter sembra avere le idee ben chiare in testa, con Sommer e Trubin designati come prescelti. Due profili diversi e complementari, che permetterebbero a Inzaghi di avere due valide opzioni da alternare nel corso della stagione. Pur con i rischi che l’assenza di un titolare fisso può comportare.