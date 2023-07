Ecco com’è andato il primo giorno di preparazione dell’Inter

La nuova stagione dell’Inter è ufficialmente cominciata. Ieri, ad Appiano Gentile la squadra si è radunata per il primo allenamento del terzo anno di gestione Inzaghi. Poco più di un mese dopo la finale di Champions League, i nerazzurri sono tornati al lavoro. Anche se parte del gruppo arriverà solo la prossima settimana (tra questi anche Frattesi e Thuram, impegnati lo scorso giugno con le nazionali).

Tra i nuovi arrivati, Yann Bisseck che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è parso abbastanza emozionato ed entusiasta di essere sbarcato ufficialmente nel pianeta Inter. Tra i nuovi compagni che ha potuto conoscere c’erano Lautaro Martinez, futuro capitano, De Vrij, Mkhitaryan e Correa. Primo approccio anche con il tecnico.

Tra i presenti anche Onana, che, accolto dall’affetto dei tifosi ha deciso di continuare ad assaporare l’atmosfera nerazzurra, nonostante il trasferimento al Manchester United sia in via di definizione.

L’Inter, con una rosa composta principalmente di Primavera e giocatori di rientro dai prestiti (Sensi, Agoumé, Esposito, Lazaro, Fabbian etc.) ha svolto una doppia seduta: alle 10 del mattino e alle 18. Una scelta che dovrebbe rimanere invariata fino alla partenza per il Giappone, prevista per il 23 luglio.

Ieri, in particolare, l’Inter ha svolto i consueti test fisici di inizio preparazione per poi andare in campo per una prima sgambata. La stagione è appena iniziata, ma come sa bene lo stesso Inzaghi è proprio qui che si può decidere il destino della squadra: azzeccare la preparazione può dare una marcia in più fondamentale. In attesa di tutti i big e del possibile ritorno di Lukaku.