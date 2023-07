VIDEO – Onana ad Appiano travolto dall’AFFETTO dei tifosi: “RESTA con noi!”

André Onana è vicino a lasciare l’Inter per trasferirsi al Manchester United. In ogni caso, il portiere camerunense si è presentato oggi al ritiro di Appiano Gentile ed è subito stato travolto dall’affetto dei tifosi, desiderosi di vederlo ancora in maglia nerazzurra.

Come si può sentire nel video qui sotto, infatti, è chiara la richiesta dei sostenitori interisti: “André, resta con noi!”. L’addio dell’estremo difensore non sembra essere attualmente in discussione, ma ancora una volta il popolo dell’Inter ha voluto far sentire la propria vicinanza a Onana.