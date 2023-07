L’esperienza di Lukaku al Chelsea non ha futuro, almeno per il belga, il quale non ha alcuna intenzione di tornare a vestire la maglia dei Blues e, tantomeno, di rispondere alla convocazione per il ritiro dei londinesi. Tuttavia, il non aver ancora chiarito il suo futuro sta mettendo ansia all’attaccante.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come Lukaku si aspettasse di essere già un giocatore dell’Inter. I nerazzurri sarebbero sempre la prima scelta, ma se la trattativa dovesse andare troppo per le lunghe potrebbero aprirsi altre piste.

Per il quotidiano romano, il belga non avrebbe chiuso le porte alla Juventus e, anzi, il suo entourage avrebbe trovato una base d’intesa. I bianconeri lo scambierebbero con Vlahovic. L’Inter, dal canto suo, vuole proprio evitare l’inserimento di altri club, ma ha anche bisogno dell’introito derivante dalla cessione di Onana.

L’opinione di Passione Inter

L’ipotesi di un inserimento della Juventus per Lukaku è un cavallo di battaglia del Corriere dello Sport da un po’ di tempo. Chiaramente Big Rom non potrà aspettare l’Inter all’infinito, ma pensare che il belga possa, allo stato attuale, pensare a una soluzione diversa da quella nerazzurra appare quantomeno improbabile.