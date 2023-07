Il nuovo matrimonio tra Romelu Lukaku e l’Inter è una delle questioni principali a tenere banco in casa nerazzurra. Inzaghi lo vuole e il club sta facendo di tutto per riuscire a convincere quanto prima il Chelsea ad accettare l’offerta per il trasferimento.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, le due società starebbero discutendo i dettagli di una nuova offerta da 30 milioni di euro. I colloqui sono in corso e l’Inter avrebbe fretta di chiudere in tempi brevi, in modo da evitare l’inserimento di altri club per il belga.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku si è promesso all’Inter e la volontà della società nerazzurra è chiara. I presupposti per una buona riuscita della trattativa ci sono tutti, ma è chiaro che nel mercato, come sottolineato anche da Inzaghi, le trattative possono subire cambi di scenario improvvisi. Per questo motivo, riuscire a chiudere l’operazione in tempi brevi sarà fondamentale. Anche da un punto di vista tecnico: Lukaku ha bisogno di allenarsi al meglio fin da subito per trovare la migliore condizione fisica.