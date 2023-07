“È un giocatore di un’altra squadra. Sappiamo cosa rappresenta per l’Inter Romelu, ho lottato tanto insieme ai dirigenti per riportarlo qui lo scorso campionato e vorremmo farlo anche quest’anno. Vedremo di fare il possibile”. È stato un Simone Inzaghi estremamente chiaro quello che in conferenza stampa ha risposto alla domanda su Romelu Lukaku.

Sappiamo che la trattativa con il Chelsea entrerà nel vivo proprio nei prossimi giorni ed il patto di ferro tra Inter e Lukaku è più che mai vivo. Probabilmente è arrivato il momento dell’affondo decisivo, evitando che la trattativa si protragga eccessivamente. L’importanza di Romelu per la prossima Inter e per dare l’assalto alla seconda stella, obiettivo dichiarato apertamente anche da Inzaghi, è stata certificata dalle parole pronunciate dallo stesso mister in conferenza stampa.