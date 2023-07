Nella consueta conferenza stampa di presentazione ad Appiano Gentile, Beppe Marotta e Simone Inzaghi hanno parlato di tantissimi temi. C’è stato ovviamente ampio spazio anche per il calciomercato, che Simone Inzaghi ha affrontato assicurando inizialmente come ci sia “totale sintonia coi dirigenti e col presidente. Si sta lavorando e, come ha detto il direttore Marotta, è normale che sia un mercato difficile. Stiamo operando nel migliore dei modi, gli acquisti ne sono una testimonianza con Frattesi, Thuram, Bisseck e il ritorno a casa di Di Gennaro”.

Poi, il tecnico nerazzurro è andato ancor più nello specifico: “Sappiamo che abbiamo delle caselle da colmare con la società. Faremo come lo scorso anno, 20 giocatori più 3 portieri e 3-4 ragazzi che saranno fissi con noi. Ci manca ancora un centrocampista, quest’anno Calhanoglu farà il play insieme ad Asllani, ci manca ancora la casella del braccetto di destra dopo la grandissima annata di Darmian che sarà riconfermato in quel ruolo. E poi dovremo cercare di acquistare un altro attaccante. Per quanto riguarda il portiere, il prossimo dovrà essere bravo tecnicamente e con la società stiamo vedendo di trovarne non solo uno ma qualcuno in più”.