UFFICIALE – Yann Bisseck è un nuovo giocatore dell’Inter

Dopo settimane di voci e trattative, ora è anche ufficiale: Yann Aurel Bisseck è un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore centrale tedesco classe 2000 proviene dall’Aarhus, club danese, ed ha firmato con l’Inter fino al 2028.

Ecco le sue prime parole, rilasciate ai microfoni di Inter TV.

Prime impressioni – “Da giocatore, è il sogno di chiunque arrivare a giocare in un grande club. L’Inter è uno dei più grandi club al mondo, quindi sono molto contento e anche orgoglioso di essere qui. È molto bello per la mia carriera che un club come l’Inter si sia interessato a me. Sono prontissimo: lavoro duro e penso andrà tutto bene”.

Aspettative sulla Serie A – “Dalla Serie A mi aspetto un livello tecnico alto e club molto preparati tatticamente. Devo adattarmi, incontrerò giocatori forti ma questo è quello che voglio. Sono uno competitivo”.

Come ti descrivi – “Sono un difensore moderno: mi piace avere la palla tra i piedi e fare gol. Mi piace la giocata tecnica ma anche contendere il pallone nei duelli. Ma quello che mi piace di più è vedere la frustrazione nei volti degli attaccanti. La scorsa stagione ho giocato a sinistra anche se sono destro di piede, ma non c’è problema, giocherò ovunque il mister mi chiederà di farlo”.

Tedeschi nell’Inter – “Il fatto che in passato giocatori tedeschi nell’Inter abbiano fatto bene è una delle prime cose che ho sentito. È una bella cosa, anche se per me non significa ancora nulla perché devo ancora iniziare la mia esperienza qui”.