La nuova stagione dell’Inter è ufficialmente iniziata: ieri, si è svolta la conferenza stampa di presentazione nella quale Marotta e Inzaghi hanno parlato degli obiettivi del club in questo nuovo anno. Per il tecnico sarà la terza stagione consecutiva sulla panchina nerazzurra, ma la sua avventura potrebbe prolungarsi presto.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società sembra intenzionato a proporre il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Tuttavia, non dovrebbe trattarsi del primo punto in agenda in casa Inter, con le questioni di mercato considerate ora più importanti.

Probabile, pertanto, che l’argomento verrà affrontato più avanti, dopo la tournée in Giappone, ma prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Secondo la Rosea, Inzaghi sarebbe convinto di meritare il rinnovo, nonostante in conferenza sia stato elusivo sull’argomento, e lo avrebbe sapere a chi di dovere. Il club sembra intenzionato ad accontentarlo.

L’opinione di Passione Inter

L’obiettivo dell’Inter per la prossima stagione è chiaro, e nessuno si è voluto nascondere: bisogna puntare al ventesimo Scudetto. Inzaghi è il primo a esserne consapevole, ma vuole avere le spalle coperte e sentire la fiducia della società. Per questo motivo, il rinnovo sarebbe un segnale importante, specie se arrivasse in tempi brevi. Eviterebbe, infatti, di avere un tecnico con il contratto in scadenza, e quindi con il futuro in bilico, nei momenti caldi della stagione.