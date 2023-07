I giocatori dell’Inter si radunano oggi ad Appiano Gentile per cominciare il ritiro in vista della nuova stagione. Sarà un’annata particolare, visto l’addio di molti leader come Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio. e Brozovic. Ecco perché i nerazzurri dovranno scegliere un nuovo capitano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, non ci sono dubbi: il capitano sarà Lautaro Martinez, pronto a iniziare la sua sesta stagione all’Inter, nella quale il suo status in nerazzurro farà un ulteriore passo in avanti. La Rosea non ha dubbi, nonostante ieri, in conferenza stampa, Inzaghi non abbia voluto rispondere sull’argomento.

La scelta, tuttavia, sembra essere abbastanza naturale: il Toro ha mostrato doti da leader tecnico in campo, ma anche nello spogliatoio ha dimostrato di saper farsi rispettare, alzando anche la voce nel momento del bisogno.

L’opinione di Passione Inter

Vedere Lautaro Martinez con la fascia al braccio non è certo una novità per i tifosi nerazzurri: nella scorsa stagione l’argentino è stato capitano ben 10 volte, con una sola sconfitta (contro il Bayern Monaco nell’ultima giornata del girone di Champions League) e 7 vittorie, tra le quali spicca il derby di ritorno in campionato, marchiato proprio da un suo gol con la fascia al braccio. Dunque, si tratterà solo della conferma di un qualcosa che era già nell’aria da tempo. Una scelta difficilmente contestabile: Lautaro Martinez è uno dei pilasti dell’Inter attuale.