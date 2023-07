Inzaghi ha parlato molto bene di lui in conferenza stampa, ma il momento di Valentin Carboni all’Inter non è ancora arrivato. Il classe 2005 argentino, infatti, è pronto ad approdare al Monza in prestito, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

I brianzoli hanno battuto la concorrenza del River Plate, che aveva provato a riportare il talento argentino in patria. Sotto la guida di Palladino, peraltro, Carboni ritroverà anche il fratello Franco, anche lui in prestito dall’Inter.

L’opinione di Passione Inter

La speranza del giocatore e anche del club nerazzurro, evidentemente sarà quella di riuscire a trovare minuti tra i professionisti, in modo da tornare più maturo e pronto il prossimo e, magari, poter diventare un elemento fisso della rosa interista del futuro. Rimane un po’ il rammarico della decisione per la scelta di non dare un’opportunità a Carboni da subito con la maglia dell’Inter, ma la volontà di fargli avere maggiore spazio deve aver prevalso.