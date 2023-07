UFFICIALE – L’Inter presenta la prima maglia 2023/2024

Dopo mesi di rumour e anticipazioni ora è ufficiale: l’Inter e la Nike hanno presentato la prima maglia nerazzurra per la stagione 2023/2024. Come si legge nel comunicato ufficiale del club, accompagnato da un video di presentazione diffuso sui social, il claim della nuova maglia è “Endless shades of Milano“. Evidente il richiamo alle strisce sfumate che caratterizzano la divisa.

Come confermato nelle anticipazioni il logo dell’Inter e il baffo Nike saranno gialli, mentre gli sponsor avranno il classico colore bianco, con Paramount+ a campeggiare come main sponsor. Da capire ancora di nome e numeri sul retro della maglia.

Come si legge nel comunicato sul sito ufficiale “sulla maglia Home dell’Inter per la stagione 2023/24 sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo”.

La nuova maglia Home 2023/24 è disponibile già da oggi sullo store ufficiale e sul sito della Nike: inoltre, è acquistabile anche negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro; e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso.

