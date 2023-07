Giornata di contatti positivi che stanno portando verso il traguardo finale. Manchester United e Inter sono sempre più vicine all’accordo per il trasferimento in Premier League di André Onana: 50 milioni di euro più 5 di bonus, questa dovrebbe essere la cifra finale che porta alla fumata bianca. La giornata di venerdì dovrebbe permettere alle parti di trovare la quadra e andare in chiusura.

L’inviato di Sky Matteo Barzaghi da Appiano Gentile racconta un retroscena: “Da quello che mi risulta Onana è un po’ triste [di lasciare l’Inter,ndr]. A Milano si è trovato bene, c’è stato grande feeling con tutti. È dispiaciuto e spera in futuro lontano di ripassare da queste parti”.

La chiusura della cessione di Onana allo United spingerà l’Inter a velocizzare le operazioni in entrata di due nuovi portieri, con Sommer e Trubin che rimangono le priorità, ma soprattutto di Romelu Lukaku per il quale la trattativa con il Chelsea va avanti.