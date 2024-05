Visite mediche in gran segreto e firma con l’Inter: affare fatto

Dopo mesi di intense trattative, lo scorso inverno l’Inter ha chiuso i primi due colpi della prossima stagione. Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli, ha pure svolto le visite mediche con in club nerazzurro lo scorso febbraio, in occasione della trasferta persa contro il Milan.

Discorso diverso per Mehdi Taremi che, complice il brutto momento attraversato dal Porto in quel momento, aveva dovuto inizialmente annullare l’appuntamento già programmato a Milano a metà febbraio. Un cambio inaspettato che aveva pure allarmato i tifosi, facendo pensare a possibili problemi tra le parti per definire l’accordo a costo zero.

In realtà, dopo un brutta sconfitta in campionato, era stato Conceicao a ‘bloccare’ la partenza dell’iraniano verso Milano, fissando una seduta di allenamento a sorpresa nel giorno teoricamente libero del calciatore. Un viaggio solamente posticipato di qualche settimana, come rivelato da Calciomercato.com.

Taremi ha infatti già svolto le visite mediche con l’Inter, proprio come Zielinski, in gran segreto. Il forte centravanti è stato a Milano per poche ore lo scorso 18 marzo, insieme ad alcuni membri della sua famiglia. L’attaccante ha svolto per intero l’iter previsto ed ha pure parlato con Simone Inzaghi che gli ha illustrato il progetto tecnico cucito sulle sue caratteristiche. Dal prossimo 1° luglio, dunque, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.