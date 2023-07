Dopo giorni di indiscrezioni oggi è finalmente ufficiale. L’Inter annunciando la nuova maglia 2023/2024 ha contestualmente comunicato l’accordo con Paramount+ che dopo le ultime due gare dell’annata passata sarà confermato come Official Front Jersey Partner per la stagione al via. Paramount+ sarà dunque presente sulle maglie della Prima Squadra maschile e femminile e della Primavera in tutte le competizioni della stagione. Stando alla comunicazione ufficiale si parla di un accordo al momento annuale che secondo La Gazzetta dello Sport porterà 15 milioni di euro più bonus nelle casse nerazzurre. Confermato anche Ebay come sponsor sulla manica, mentre potrebbero esserci novità a breve per il retrosponsor.