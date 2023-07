Dopo settimane di trattative ci si avvicina a una conclusione: André Onana sarà un giocatore del Manchester United. Raggiunto l’accordo con l’Inter, ora mancano solo gli ultimi dettagli per ufficializzare il trasferimento. 55 milioni totali, tra parte fissa e bonus, che i nerazzurri sono pronti a reinvestire per dare l’assalto decisivo a Romelu Lukaku.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il Chelsea non sarebbe ancora soddisfatto dalla proposta ricevuta: 30 milioni di euro più bonus. Lo avrebbe riferito a Roc Nation, l’agenzia che cura i diritti di Lukaku. La sensazione, però, è che alzando leggermente il tiro i Blues possano accettare.

L’offerta giusta, pertanto, potrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro di base fissa, sfiorando i 40 con i bonus. Lo stesso avvocato di Lukaku, Sebastien Ledure, che starebbe agendo da mediatore nei presunti flirt con altre squadre, sarebbe sempre più convinto dell’opzione interista. Secondo il Times, infatti, la Juventus e l’Al-Hilal avrebbero fatto offerte più alte al Chelsea, ma nella testa di Big Rom l’Inter rimane l’opzione preferita.

Quando l’affondo decisivo? Lunedì Lukaku è convocato dal Chelsea. Risolvere tutto prima, scrive la Rosea, risolverebbe inutili tensioni ed eventuali brutte sorprese.

L’opinione di Passione Inter

Il regime di autofinanziamento in un certo anticipava lo svolgimento della trattativa Lukaku: l’Inter deve aspettare l’introito derivante dalla cessione di Onana prima di poter agire concretamente per Big Rom. Un do ut des che di certo non può fare troppo felici i tifosi, ma al quale la società nerazzurra non può attualmente sottrarsi. Ora, serve l’accelerata decisiva per riportare il gigante belga a Milano nel minor tempo possibile.