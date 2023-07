Nei torridi mesi estivi, a scaldare ancora di più l’atmosfera, in attesa del ritorno dei campionati, ci pensa il calciomercato. Le trattative più roventi sono quelle per gli attaccanti, specie se a spostarsi può essere un colosso come Kylian Mbappé, che potrebbe forzare la mano per un trasferimento al Real Madrid. Con possibili ricadute sul ritorno di Lukaku all’Inter.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’addio dell’attaccante francese costringerebbe il Paris Saint-Germain a cercare nuovi obiettivi. E tra questi potrebbe esserci proprio l’attaccante belga, del quale il Chelsea vuole sbarazzarsi il prima possibile.

Non solo, perché oltre a Big Rom e Osimhen (il Napoli chiede 200 milioni di euro), anche Vlahovic potrebbe diventare un’opzione per i parigini. La Juventus chiede 70-80 milioni di euro, che poi potrebbe reinvestire, secondo il quotidiano romano, proprio su Lukaku.

In entrambi i casi, il potere d’acquisto dell’Inter sarebbe nettamente inferiore e il Chelsea potrebbe anche pensare di abbandonare una trattativa che, secondo i Blues, si starebbe tirando un po’ troppo per le lunghe, con i nerazzurri partiti molto in basso nell’offerta, forti della volontà di Lukaku.

L’opinione di Passione Inter

Nel calcio tutto è possibile e l’Inter non deve di certo rilassarsi sul fronte Lukaku. Anzi, chiudere in tempi brevi vorrebbe dire proprio evitare spiacevoli sorprese dell’ultimo minuto. Al tempo stesso, lo scenario delineato dal Corriere dello Sport appare ora come ora lontano dall’essere realizzabile.

Soprattutto perché Mbappé dovrebbe riuscire a trasferirsi in tempi brevi, e i rapporti tra PSG e Real Madrid non sono proprio idilliaci. Tanti gli incastri richiesti al momento attuale, che permettono all’Inter di avere ancora margine. Tuttavia, ora che Onana è vicino allo United, serve l’accelerata decisiva per Lukaku.