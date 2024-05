Svolta Inter, Correa può rimanere in Serie A: spunta l’offerta

Di ritorno a Milano dal deludente prestito al Marsiglia, il Tucu Correa è destinato a fare nuovamente le valigie. L’attaccante argentino non rientra per ovvie ragioni nei piani dell’Inter che sta già cercando sul mercato nuovi acquirenti sperando in una cessione a titolo definitivo.

Nei giorni scorsi dall’Argentina si è parlato di una possibile offerta in arrivo da parte dell‘Estudiantes, club nel quale l’attaccante ha mosso i primi passi da calciatore. Sembra essersi defilata rispetto alle scorse settimane, invece, la pista che porta all’Arabia Saudita.

Un’ipotesi a sorpresa potrebbe però spuntare proprio nel campionato italiano. Come rivelato quest’oggi da La Provincia di Como, dopo aver centrato la storica promozione in Serie A, il Como di Fabregas starebbe pensando di sondare Correa. Nelle scorse ore sono già stati accostati diversi calciatori importanti alla formazione lombarda in vista della prossima stagione, tra cui anche Audero tra i nerazzurri.