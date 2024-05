Inter, il nuovo colpo alla Bisseck che Ausilio ha già annunciato

E’ forse passato inosservato un passaggio dell’intervista concessa da Piero Ausilio la scorsa settimana a Fabrizio Biasin. Il direttore sportivo, parlando della possibili mosse future dell’Inter sul mercato, ha rivelato di essere sulle tracce di un calciatore di cui non si è ancora parlato.

A domanda specifica da parte del giornalista, il ds nerazzurro si è sbilanciato: “Nuovo colpo alla Bisseck che nessuno ha mai citato? Sì, ce l’abbiamo. Ma con Bisseck c’era lo spazio e la necessità”. Sulla base di questa risposta, cercheremo abbiamo cercato di tracciare il possibile profilo adatto al club interista.

In un precedente approfondimento su Passione Inter, avevamo individuato alcuni giovani talenti in giro per l’Europa che, per caratteristiche tecniche e valutazione economica, sarebbero potuti diventare dei profili adatti alle esigenze del club nerazzurro. Nomi che effettivamente non sono mai stati accostati all’Inter e che potrebbero essere spinti dal fattore sorpresa, proprio come per Bisseck un anno fa.

Di giovani, specialmente nell’ultimo periodo, ne sono stati accostati diversi all’Inter. Tra questi, sono soprattutto tre i calciatori che potrebbero candidarsi a diventare dei seri obiettivi per la prossima estate. Il primo è George Ilenikhena, attaccante nigeriano di proprietà dell’Anversa che il club nerazzurro aveva già seguito nel gennaio 2023. Centravanti accostato per caratteristiche al connazionale Osimhen che può partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

Sempre dall’Anversa, un profilo di cui si è parlato poco ma comunque nei radar del club interista, è quello di Ngal’ayel Mukau. In questo caso ci troviamo di fronte ad un centrocampista dalle grandi doti fisiche e atletiche, una vera occasione di mercato da circa 3 milioni di euro per l’Inter. Da non scartare, infine, anche Anton Matkovic, il giovanissimo attaccante dell’Osijek che in patria viene paragonato a Mandzukic.

Altri giovani talenti come Sugawara, Solet e Valentini rimangono molto quotati considerate le esigenze tattiche dell’Inter della prossima stagione, ma rispetto agli altri tre hanno una notorietà maggiore e soprattutto più pretendenti dal mercato.