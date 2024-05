Andrea Ranocchia: Thuram e Sommer sorprendenti

Andrea Ranocchia, ex difensore ed ex capitano nerazzurro, parla a lungo dei successi della squadra che porta nel cuore. Lo fa in una lunga intervista dove si lascia andare a una disanima di quanto accaduto negli ultimi mesi, non nascondendo la soddisfazione per la squadra in cui ha militato fino al campionato 2021/22. Oltre ai tanti amici, in campo e nello staff, Ranocchia è rimasto legato alla squadra milanese, per la quale cura con successo il podcast Frog Talk, in cui affronta stimolanti conversazioni con colleghi, atleti, e tante altre figure del mondo dello sport. Si parte dal derby con il Milan, che ha sancito la vittoria dell’attesissimo ventesimo scudetto. Non c’era modo migliore per assicurarsi la seconda stella, nell’intervista Andrea Ranocchia, sul sito sitiscommesse.com , dichiara: “L’importante era vincere, però vincere nel derby è ancora più speciale”. Tra i ricordi dell’ex difensore, il derby perso nel 2011 quando era appena arrivato all’Inter. Anche in quel caso la squadra, dopo una rimonta partita a gennaio, mirava allo scudetto. Ma allora gli esiti furono differenti, e dopo lo scontro diretto con il Milan, perso, le cose andarono in un altro modo.

Il successo? Sempre merito del gruppo

Quando si raggiunge un grande successo, in modo particolare nello sport, il merito non è mai di una sola persona. L’Inter ha dalla sua parte una rosa ampia di giocatori forti, ma anche un mister, Inzaghi in grado di capire come gestirli. Oltre a poter contare su un ottimo staff, Inzaghi ha la capacità di preparare ogni partita in maniera diversa, in base all’avversario. Inoltre ha una qualità che non è da tutti, quella dell’empatia che lo rende capace di comprendere lo stato mentale di ogni calciatore e riuscire ad aiutarlo. A parte Simone Inzaghi, con quale tecnico avrebbe voluto lavorare? Ranocchia risponde senza esitazioni facendo tre nomi: Guardiola, Zerbi e Xabi Alonso. L’ultimo è un nome che può stupire, ma nelle parole di Ranocchia, c’è da scommettere su di lui: “È nuovo nel panorama mondiale degli allenatori però, nei prossimi anni, credo riuscirà a fare una grande carriera”. Il tecnico si è già aggiudicato la vittoria della Bundesliga alla guida del Bayer Leverkusen. Tornando all’Inter e all’importanza del gruppo, I’ex calciatore promuove a pieni voti anche la dirigenza. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin meritano lo scudetto, dato che hanno fatto un lavoro incredibile. Spostandoci sul campo e parlando dei suoi colleghi, Ranocchia non lesina complimenti. In particolare per due calciatori che lo hanno decisamente sorpreso. Il primo è Marcus Thuram, che “si è adattato subito al calcio italiano che non è facile per niente”. L’attaccante francese , che ricordiamo, è arrivato all’Inter nel luglio 2023, nel corso del campionato ha segnato 13 reti. L’altro nome sorprendente di questa rosa è Yann Sommer. Anche il portiere svizzero è arrivato sulla panchina nerazzurra la scorsa estate, e ha regalato subito ottime prestazioni.

Il calcio di oggi? Non è peggio di quello di ieri