Occasione Inter: “Il nuovo attaccante arriva dal Barcellona”

C’è una nuova pista per l’attacco in casa Inter. Il rafforzamento del reparto offensivo è uno degli obiettivi principali del club nerazzurro, con un nuovo profilo che sembra pronto ad affiancare quello sempre gradito di Albert Gudmundsson.

Si tratta di Vitor Roque del Barcellona. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il classe 2005 brasiliano sarà messo alla porta dai catalani in estate, nonostante l’investimento economico da 60 milioni di euro fatto meno di un anno fa. Tuttavia, il rapporto con Xavi non è mai decollato e la probabile riconferma del tecnico lo avvicina ogni giorno di più all’addio.

Il suo agente, André Cury, ha parlato apertamente di cessione e all’Inter sarebbe stata prospettata l’ipotesi di un arrivo in prestito, con lo stesso Vitor Roque evidentemente convinto di potersi ricavare uno spazio nelle gerarchie di Inzaghi. Rispetto a Gudmundsson si tratterebbe di un’operazione abbastanza diversa, meno in prospettiva e più legata all’occasione offerta dal mercato.

L’opinione di Passione Inter

Vitor Roque era un profilo che l’Inter aveva seguito prima ancora del suo sbarco al Barcellona. L’impatto con il calcio europeo del brasiliano non è stato dei più felici, ma a soli 19 ha ancora tutto il tempo per trovare la sua dimensione e confermare le grandi aspettative su di lui. In patria, si è sempre parlato di lui come un crack assoluto, ai livelli di Endrick.