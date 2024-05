Allarme Gudmundsson: “C’è la Juve, ma un’altra squadra è avanti”

Albert Gudmundsson è il principale obiettivo in attacco per l’Inter, che punta a un grande colpo per migliorare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Per l’islandese, però, non manca la concorrenza di altre big italiane.

Come racconta Gianluca Di Marzio, per il giocatore del Genoa si sarebbe mossa la Juventus. I bianconeri vorrebbero inserire nell’operazione i cartellini di Miretti e Barrenechea per convincere i liguri. Tuttavia, c’è anche un altro campanello d’allarme per l’Inter: su Gudmundsson, infatti, c’è anche il Napoli, attualmente davanti a tutti nella corsa al classe 1997.

L’opinione di Passione Inter

L’investimento da circa 30 milioni è il nodo principale in casa Inter per l’acquisto di Gudmundsson, i nerazzurri devono trovare il modo di alleggerire l’operazione, sia attraverso l’inserimento di alcuni giovani, che tramite la formula da proporre al Genoa, che dovrebbe essere simile a quella già vista per Frattesi. La volontà dell’islandese c’è, ma i dirigenti interisti non possono indugiare troppo a lungo