Post Dumfries: Sugawara in pole anche per un motivo extracampo

Continua a tenere banco in casa Inter il rinnovo di Denzel Dumfries. La trattativa è ferma e l’ipotesi dell’addio si fa sempre più concreta, con i nerazzurri che avrebbero già scelto il profilo ideale per sostituirlo. Si tratta di Yukinari Sugawara.

L’esterno giapponese dell’AZ Alkmaar non sarebbe solo un perfetto innesto dal punto di vista tecnico e tattico. Come racconta Tuttosport, i benefici del suo arrivo andrebbero oltre il campo: il Giappone, infatti, è un paese strategico per i nerazzurri, per il quale c’è la volontà di alimentare il marketing del club.

Come accaduto con Nagatomo, l’arrivo di Sugawara potrebbe creare un’onda anomala di giornalisti giapponesi presenti a San Siro e di tifosi del Sol Levante pronti ad acquistare la maglia nerazzurra del proprio connazionale. Un’ipotesi che fa molto gola alla societa interista, che considera il Giappone un paese strategico in questo senso.