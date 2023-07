È un vero e proprio braccio di ferro quello in atto tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. L’attaccante ha deciso, spinge forte per il ritorno in nerazzurro e anche a Milano hanno ribadito con chiarezza che vogliono riaverlo. Tanto da tornare a bussare nelle ultime ore alle porte dei Blues con una proposta attorno ai 30 milioni di euro.

Troppo pochi. Secondo la stampa inglese i londinesi hanno aperto le trattative in maniera seria ora che l’Inter ha deciso di passare ai fatti con una proposta di acquisto a titolo definitivo, e non con la formula iniziale del prestito, ma continuano a chiedere una cifra più elevata facendo leva su presunti nuovi interessamenti all’orizzonte per il calciatore. La sensazione, però, è che alla fine il Chelsea possa scendere (di poco) rispetto ai 40 milioni di euro attualmente richiesti: molto (se non tutto) dipenderà da che tipo di bonus verranno prospettati dall’Inter nell’offerta. La trattativa però è ora aperta e il tempo scorre.