Il Manchester United, spinto soprattutto da ten Hag, vuole André Onana. Onana ha di fatto già un accordo con i Red Devils e anche l’Inter è da tempo nell’ordine di idee che il sacrificio del portiere camerunese possa permettere di piazzare una grande plusvalenza e completare le altre operazioni di mercato in entrata, ma serve la giusta offerta che per il momento non è ancora arrivata.

Le parti sono costantemente in contatto, tentando di limare i dettagli che ad ora dividono domanda e offerta. Lo United lentamente ha fatto lievitare la propria proposta, senza piazzare ancora l’affondo decisivo che si aspettava la dirigenza interista che, dall’altro lato, continua a tenere il punto. E anzi, anche oggi convocando André Onana al primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro alla controparte: siamo disposti a cedere, ma il tempo delle offerte al ribasso rispetto al prezzo fissato è finito. Per ora, a quanto pare, da Manchester hanno raggiunto i 50 milioni di euro componendo la proposta di vari bonus. La sensazione è che il punto d’incontro andrà trovato a quota 55 milioni di euro. Le prossime 24 ore saranno probabilmente quelle più calde.