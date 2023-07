Mercato – Ecco l’offerta del Wolfsburg per Gosens

Il Wolfsburg rompe gli indugi e si fa avanti per Robin Gosens. Secondo Sportitalia il club tedesco ha mosso il primo passo formale per l’esterno ex Atalanta proponendo all’Inter un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e legato al raggiungimento di alcuni obiettivi. Si attende la risposta interista, che nel frattempo per bocca di Simone Inzaghi in conferenza stampa ha ribadito grande fiducia in Gosens.

L’opinione di Passione Inter

Con il Bournemouth sembrava che la trattativa potesse procedere a cifre superiori ma la volontà del giocatore di valutare offerte dalla Bundesliga potrebbe ritoccare verso il basso le offerte in arrivo. Dall’Inter però si aspettano di più, partendo da 20 milioni e contando poi di chiudere sui 18. Il Wolfsburg dovrà fare un altro passo. In caso di accordo, l’Inter virerà poi su Carlos Augusto. Sempre che prima non arrivi qualche altro club sul laterale del Monza.