Come un bastoncino infilato tra le ruote di una bici in corsa, gli investimenti milionari dell’Al-Nassr rischiano di essere bloccati da un debito di poche centinaia di migliaia di euro. E la situazione riguarda anche Marcelo Brozovic, appena ceduto dall’Inter al club saudita.

È il clamoroso scenario emerso in queste ore in seguito alla sanzione della FIFA entrata in vigore quattro giorni fa che blocca il mercato dell’Al-Nassr per tre finestre di contrattazioni. Il tutto a causa di un bonus da circa 500mila euro non pagato al Leicester in seguito all’acquisto del calciatore Ahmed Musa. Il club di proprietà del fondo PIF potrebbe risolvere la questione versando al club inglese quanto stabilito dai contratti, ma al momento i soldi non arrivano e quindi l’Al-Nassr di fatto non può ottenere il transfer internazionale dalla FIFA per far scendere in campo nuovi giocatori.

Così, racconta il quotidiano Mundo Deportivo, anche l’ex Inter Marcelo Brozovic non ha ancora ottenuto il transfer internazionale e quindi stando alla situazione attuale non può giocare al fianco di Cristiano Ronaldo fino al gennaio 2025. Per l’Al-Nassr dunque ci sono due strade: pagare il debito e sbloccare la situazione con la FIFA o rispettare il blocco del mercato e rimettere in vendita il calciatore appena acquistato. Per l’Inter, da quel che ci risulta, non cambia nulla: i circa 18 milioni di euro concordati per la cessione sono comunque garantiti.