Tra i partenti in casa Inter c’è anche Robin Gosens, desideroso di avere più spazio per provare a conquistarsi un posto con la Germania nel prossimo Europeo casalingo. Per l’esterno mancino si è fatto avanti il Wolfsburg, che ha presentato un’offerta ai nerazzurri.

Tuttavia, come riporta Gianluca Di Marzio, le proposte dei tedeschi non sono arrivate alla cifra richiesta dalla società interista: 18 milioni di euro. La trattativa, pertanto, è ancora lontana da una soluzione, nonostante Gosens abbia già trovato l’intesa per un contratto di 5 anni.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha detto di contare ancora molto su Gosens, ma è chiaro che il giocatore voglia maggiore spazio rispetto a quello concessogli in questo anno e mezzo di Inter. L’Inter non è intenzionata a mettersi di traverso, ma non vuole di certo svendere il giocatore. Pertanto, il Wolfsburg è chiamato a soddisfare le richieste dei nerazzurri.

Capitolo sostituto: non ci sono grandi novità in questo senso, con il nome di Carlos Augusto del Monza che dovrebbe ancora essere il più gettonato per rimpiazzare Gosens.