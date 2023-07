Gds – Fabbian verso il rinnovo: poi la decisione sul futuro

L’Inter ha iniziato la preparazione per la prossima stagione. Tra i presenti nel raduno di ieri ad Appiano Gentile c’era anche Giovanni Fabbian, per il quale, come racconta La Gazzetta dello Sport, c’era grande curiosità.

Il centrocampista classe 2003, infatti, viene da un grande anno in prestito alla Reggina e a giorni dovrebbe firmare il suo rinnovo di contratto con l’Inter. Poi? Secondo la Rosea, il suo futuro sarà nuovamente in prestito, anche se la destinazione è ancora da decidere.

L’opinione di Passione Inter

Dopo una grande annata in Serie B, è probabile che l’Inter voglia concedere a Fabbian l’opportunità di avere minutaggio anche nella massima serie. Al tempo stesso, facendo riferimento alle parole di Inzaghi, i nerazzurri hanno bisogno di un altro rinforzo a centrocampo. Non si potrebbe valutare la soluzione casalinga, viste anche le scarse risorse economiche?