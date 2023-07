Come sottolineato anche da Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, l’Inter potrebbe non aver terminato gli interventi sul mercato a centrocampo. Tuttavia, uno dei possibili obiettivi sembra essere sfumato: si tratta di Roberto Pereyra.

Come riportato da Sports Digitale, infatti, il giocatore argentino sarebbe in procinto di firmare un contratto di 2 anni, con opzione per un altro anno, per il Besiktas. Pereyra sarebbe atteso per le visite mediche a Istanbul nei prossimi giorni.

L’opinione di Passione Inter

Pereyra è stato a lungo accostato all’Inter come possibile soluzione low cost in grado di dare comunque esperienza e qualità. Anche il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato più volte di questa soluzione. A conti fatti, però, non è sembrata mai esserci un forte interesse nerazzurro e una reale trattativa per il centrocampista argentino.