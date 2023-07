Ts – Concorrenza per Holm: piace alla Juventus, ma non solo

Tra i vari obiettivi che l’Inter sta seguendo per il suo mercato ci sono anche alcuni profili per il ruolo di esterno destro. Il principale potrebbe essere Emil Holm, esterno svedese dello Spezia, che però piace ad altri club di Serie A.

Tra questi, come riporta Tuttosport, c’è anche la Juventus, alla ricerca di un rinforzo per la fascia. Sul classe 2000 c’è anche l’Atalanta, che avrebbe già avanzato una proposta da 7 milioni di euro, ritenuta troppo basa. I bianconeri allora starebbero studiano un’offerta da 10 milioni di euro, con diverse contropartite tecniche. Tanta concorrenza per i nerazzurri, dunque, considerato anche l’interesse del Napoli per Holm.

L’opinione di Passione Inter

Holm ha ben figurato allo Spezia nella prima parte della scorsa stagione, tant’è che il suo nome era già emerso come possibile opzione per il mercato di gennaio. Il suo acquisto potrebbe essere un innesto interessante, ma la concorrenza rischia di scatenare un’asta, alla quale difficilmente i nerazzurri potranno partecipare.