Novità in arrivo per quanto riguarda il dossier sulla costruzione di un nuovo Meazza. Negli ambienti di Inter e Milan, però, serpeggia pessimismo, tant’è che entrambi i club stanno valutando da tempo soluzioni alternative.

Secondo quanto riportato da la redazione milanese de la Repubblica, infatti, i due club sarebbero ancora in attesa della risposta della sovrintendenza sul vincolo del secondo anello del Meazza, che dovrebbe scattare nel 2025. La risposta potrebbe arrivare entro la fine di questo mese o addirittura a settembre, ma entrambi i club e, anche il Comune, sono convinti che il vincolo verrà posto. Da capire in quale forma, perché la scelta sarà decisiva per eventuali interventi sull’attuale impianto.

Inoltre, a complicare ulteriormente la faccenda, c’è il possibile referendum sul nuovo stadio a San Siro, sui cui quesiti i Garanti del Comune si pronunceranno probabilmente in autunno. In questo senso, settembre potrebbe risultare un mese decisivo.

Intanto, l’Inter valuta la costruzione di un proprio impianto, in modo autonomo così come il Milan. La zona prescelta potrebbe essere situata nel comune di Rozzano.