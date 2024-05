Anche il Napoli su Gudmundsson: “Lui ha una meta preferita”

Albert Gudmundsson sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. L’islandese si è resto autore di un ottimo campionato con il Genoa, tanto che l’Inter e molti altri club hanno messo gli occhi su di lui per rafforzare l’attacco. Tra questi c’è anche il Napoli, che avrebbe chiesto informazioni per il giocatore

Come scrive il Corriere dello Sport, il club partenopeo lo segue da sempre e ora starebbe provando a capire i margini per l’operazione. La concorrenza è agguerrita, perché oltre ai nerazzurri c’è da battere anche la Premier League.

Non solo per la disponibilità economica delle società d’oltremanica, ma anche per il desierio di Gudmundsson stesso di giocare nel campionato inglese. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano romano, la Premier League sarebbe la meta preferita.