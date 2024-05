Altra gioia per Lautaro: vince contro gli ex procuratori

Domenica solleverà il trofeo del primo Scudetto da capitano dell’Inter, ma nel frattempo Lautaro Martinez porta a casa un’altra vittoria importante, ma fuori dal terreno di gioco. L’argentino, infatti, ha trionfato nella causa contro i suoi ex agenti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro ha ottenuto l’approvazione del Tribunale di Milano, che si è pronunciato in suo favore nella causa contro Carlos Yaque e Rolando Zarate, ormai suoi ex agenti. Il contratto di rappresentanza firmato a suo tempo è stato di fatto dichiarato nullo.